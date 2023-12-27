В Ванинском районе бродячая собака напала на маленькую девочку

Прокуратура Ванинского района провела проверку по обращению местной жительницы в связи с нападением бесхозяйной собаки на ее малолетнюю дочь. После укуса девочку доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая помощь, назначен длительный курс прививок, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию прокуратуры Хабаровского края.
Прокурор района обратился в суд с заявлением о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда. Как выяснилось, администрацией района не были приняты необходимые меры для отлова и содержания безнадзорных животных. В судебном заседании мать девочки подтвердила, что неоднократно обращалась в администрацию с жалобами о безнадзорных животных, свободно передвигающихся по территории населенного пункта. Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования и взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Отказывая в удовлетворении жалобы и оставляя решение суда без изменения, судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда указала, что представленные прокурором доказательства безусловно подтверждают причинение вреда здоровью ребенка, а доводы ответчика являются голословными. Сумма взысканных с администрации денежных средств в счет компенсации морального вреда соответствует степени физических и нравственных страданий ребенка.
Решение суда вступило в законную силу, ход его исполнения контролирует прокуратура района.