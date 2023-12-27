В Ванинском районе бродячая собака напала на маленькую девочку

Прокурор района обратился в суд с заявлением о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда. Как выяснилось, администрацией района не были приняты необходимые меры для отлова и содержания безнадзорных животных. В судебном заседании мать девочки подтвердила, что неоднократно обращалась в администрацию с жалобами о безнадзорных животных, свободно передвигающихся по территории населенного пункта. Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования и взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.