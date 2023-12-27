Дело о попытке хищения более 100 млн рублей у Олега Митволя ушло в суд

На скамье подсудимых окажутся два красноярца, которых подозревают в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в июне 2023 года они решили похитить деньги председателя совета директоров акционерного общества «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», зная, что он привлекается к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств.