Дело о попытке хищения более 100 млн рублей у Олега Митволя ушло в суд

На скамье подсудимых окажутся два красноярца, которых подозревают в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в июне 2023 года они решили похитить деньги председателя совета директоров акционерного общества «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», зная, что он привлекается к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств.
«Мужчины сообщили ложную информацию о возможности повлиять на назначение судом максимально мягкого наказания за совершенное преступление через своих высокопоставленных знакомых в правоохранительных органах и структурах исполнительной власти. Реальная возможность и намерения выполнить данные обязательства фактически отсутствовали», — рассказали в пресс-службе.
За «юридические услуги» они запросили 100 млн рублей. Получить им удалось лишь аванс в размере 3 млн рублей, после чего их преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Рассматривать дело по существу будет Железнодорожный районный суд Красноярска.