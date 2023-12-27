В Крыму иномарка сбила ребенка: его родителей могут оштрафовать на 100 рублей

Во вторник, 26 декабря, в Симферопольском районе Chery сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Авария произошла в селе Фонтаны. Chery сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок находился на улице без взрослых. Пострадавшего увезли в больницу.
— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, — говорится в сообщении.
Прокуратура взяла этот процесс на контроль. В надзорном ведомстве также добавили, что в отношении родителей ребенка завели административное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Согласно законодательству, им грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.