Стая бродячих голодных собак напала во дворах на школьника в Алматинской области

«Мне кажется, что жизнь человека важней… Почему не истребляют уличных собак…», «Все вы сейчас зоозащитники, пока это не коснется вас или вашего родного человека!», «Ужас и даже в этой ситуации нашлись люди, которые обвинили ребенка. Надеюсь, с вашими детьми такое не случится. А то как говорится бумеранг прилетит оттуда откуда не ждали», «Где вы видите провокацию? Ребенок шел, и они накинулись на него! Был бы ваш ребенок не писали бы такое», «Бедный ребенок, а ведь все могло закончиться плачевно», — комментируют они.