Стая бродячих голодных собак напала во дворах на школьника в Алматинской области

«Откуда берутся бродячие собаки каждый год, если отлов их постоянно усыпляет? Может быть потому что кто-то халатно их содержит? Например, без привязи? Они полудомашние, полубродячие, разумеется спариваются, плодят щенят, размножая себе подобных. Потом бродят так холодные, голодные, отсюда и соответственно злые. Не говоря о том, что наши люди не хотят заморачиваться со стерилизацией. То есть, половина проблемы — это халатность хозяев животных», — пишет админ паблика.
Также он подчеркивает, что другая половина проблемы, это отсутствие жестких законов к содержащим питомцев. Автор поста пишет, что «нормальные страны» не заняты постоянным истреблением животных, потому что у них строгие требования по содержанию. Также в посте говорится о том, что, когда случается подобное, хочется наказать обидчика.
На данное видео отреагировала и пресс секретарь акимата Алматинской области Жанна Арынбекова.
«Бригада по отлову собак была мобилизована и уже выехала на место происшествия. Мы предоставим дополнительную информацию о ситуации позже, как только будут получены новые данные», — пишет она.
Подписчики паблика вовсе не одобряют положительный настрой зоозащитников в отношении бродячих животных, ведь, если бы такое произошло с их ребенком, они бы отреагировали не так, как пишут, предполагают юзеры.
«Мне кажется, что жизнь человека важней… Почему не истребляют уличных собак…», «Все вы сейчас зоозащитники, пока это не коснется вас или вашего родного человека!», «Ужас и даже в этой ситуации нашлись люди, которые обвинили ребенка. Надеюсь, с вашими детьми такое не случится. А то как говорится бумеранг прилетит оттуда откуда не ждали», «Где вы видите провокацию? Ребенок шел, и они накинулись на него! Был бы ваш ребенок не писали бы такое», «Бедный ребенок, а ведь все могло закончиться плачевно», — комментируют они.