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В Сурхандарье подросток провез на капоте сотрудника Нацгвардии, пытаясь скрыться — видео

16-летний юноша, у которого отсутствовали документы, пытался уехать от сотрудников правоохранительных органов.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой водитель автомобиля Gentra пытался уехать после остановки сотрудником ДПС. Водитель, несмотря на требования остановиться, продолжил движение, провезя на капоте сотрудника Нацгвардии.

Как сообщили в пресс-службе УБДД УВД Сурхандарьинской области, данный инцидент произошел 26 декабря в 14:25 в Денауском районе.

Инспектор ДПС остановил автомобиль Gentra, водитель которого совершил нарушение, и попросил предъявить документы.

16-летний подросток, находившийся за рулем, сообщил, что у него нет документов и сейчас подойдет его отец, который их предоставит. После этого юноша попытался уехать с места и скрыться, однако был остановлен сотрудниками ДПС и Национальной гвардии.

Правонарушитель доставлен в ОВД Денауского района, ведется дознание.