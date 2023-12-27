В Сурхандарье подросток провез на капоте сотрудника Нацгвардии, пытаясь скрыться — видео

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой водитель автомобиля Gentra пытался уехать после остановки сотрудником ДПС. Водитель, несмотря на требования остановиться, продолжил движение, провезя на капоте сотрудника Нацгвардии.
Как сообщили в пресс-службе УБДД УВД Сурхандарьинской области, данный инцидент произошел 26 декабря в 14:25 в Денауском районе.
Инспектор ДПС остановил автомобиль Gentra, водитель которого совершил нарушение, и попросил предъявить документы.
16-летний подросток, находившийся за рулем, сообщил, что у него нет документов и сейчас подойдет его отец, который их предоставит. После этого юноша попытался уехать с места и скрыться, однако был остановлен сотрудниками ДПС и Национальной гвардии.
Правонарушитель доставлен в ОВД Денауского района, ведется дознание.