В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге.

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин <…> планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги», — говорится в пресс-релизе.