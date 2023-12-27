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В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге

В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге.
Источник: © РИА Новости

САМАРА, 27 дек — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области, сообщило управление ФСБ по региону.

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин <…> планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги», — говорится в пресс-релизе.

В спецслужбе уточнили, что задержанный — сторонник запрещенной организации «Легион “Свобода России”*.

Сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии задержали злоумышленника 15 ноября, он арестован.

* Запрещенная в России террористическая организация.

РЖД