В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге.

САМАРА, 27 дек — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области, сообщило управление ФСБ по региону.
«Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин <…> планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги», — говорится в пресс-релизе.
В спецслужбе уточнили, что задержанный — сторонник запрещенной организации «Легион “Свобода России”*.
Сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии задержали злоумышленника 15 ноября, он арестован.
* Запрещенная в России террористическая организация.