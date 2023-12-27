С блогера Чекалиной сняли все ограничения

«Все ограничения сняты», — сказал собеседник агентства.
Ранее Чекалина и ее супруг находились под запретом определенных действий, который ограничивал использование интернета, телефона, общения — кроме близких родственников.
Против Чекалиной и ее мужа Артема возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
В конце ноября со счета блогера был снят арест, она погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени.