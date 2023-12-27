На одной из станций метро Ташкента женщина потеряла сознание и упала на рельсы — видео

В соцсетях распространилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов ведут под руки женщину, оказавшуюся на железнодорожных путях на станции метро «Чиланзар».
Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, 27 декабря женщина, стоявшая на платформе станции метро «Чиланзар», потеряла сознание и упала на рельсы метро.
«В результате оперативных мер, принятых сотрудниками станции, гражданка была благополучно доставлена на платформу без каких-либо травм и ей была оказана первая помощь», — говорится в сообщении.