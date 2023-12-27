Нападения бешеного кота взбудоражили воронежское село

Очаг бешенства в рамонском селе Пчельники возник из-за заболевшего бродячего кота. Профилактическую вакцинацию от опасного заболевания сейчас проходят три местные жительницы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель Рамонской районной станции по борьбе с болезнями животных Александр Евтеев в среду, 27 декабря.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в селе Пчельники очаг бешенства выявили на Центральной улице в 45 м северо-западнее от дома № 85. Как стало известно корреспонденту, труп животного в областную ветлабораторию доставила жительница села Березово.
По ее собственным словам, она отобрала кота поздним вечером в воскресенье, 17 декабря, на остановке у незнакомого мужчины, который выглядел нетрезвым. Сельчанке показалось, что животное плохо выглядит, и она решила отвезти его в клинику в Воронеж.
По дороге кот укусил женщину за палец и вскоре умер.
В ветеринарной лаборатории установили, что животное болело бешенством. Женщине и еще двум девушкам, которые контактировали с больным котом, сейчас делают прививки.
Личность мужчины, который находился на остановке, установили. Его местонахождение выясняется. На самой остановке и территории вокруг нее ветеринарные врачи провели дезинфекцию.
— Сейчас проводим подворный обход улиц села Пчельники, прививаем от бешенства восприимчивых животных, — рассказал Александр Евтеев. — Вакцинировали и ревакцинировали восемь голов молодняка крупного рогатого скота, четыре собаки и десять кошек по данным на среду, 27 декабря. Кроме того, выявили шесть собак, которые находились около трех жилых домов без привязи. Если не установим их владельцев, то животных отловят.
В селе Пчельники ввели карантин до 27 марта 2024 года включительно, а всю территорию поселения признали неблагополучной по бешенству. В населенном пункте проживают около ста человек.