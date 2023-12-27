Нападения бешеного кота взбудоражили воронежское село

— Сейчас проводим подворный обход улиц села Пчельники, прививаем от бешенства восприимчивых животных, — рассказал Александр Евтеев. — Вакцинировали и ревакцинировали восемь голов молодняка крупного рогатого скота, четыре собаки и десять кошек по данным на среду, 27 декабря. Кроме того, выявили шесть собак, которые находились около трех жилых домов без привязи. Если не установим их владельцев, то животных отловят.