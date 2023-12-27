Мэра Катангского района Сергея Чонского оставили под стражей до 4 апреля 2024 года

Стоит отметить, что ранее Чонский фигурировал в истории с покупкой нефти без торгов на десятки миллионов рулей. Тогда на деятельность чиновника обратила внимание прокуратура после проверки законодательства о противодействии коррупции. Как сообщала пресс-служба надзорного органа, Сергей Чонский в обход конкурентных процедур оформил у нефтяной компании займ сырой нефти, гарантировав ее оплату за счет бюджетных средств. До начала торгов и определения победителя фактически нефть была уже отгружена конкретному предпринимателю, частично с использованием для этого автомобилей родственников должностного лица.