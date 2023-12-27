Съехавший с Окского съезда трамвай снят с линии

Напомним, инцидент произошёл во время подъема около 08:20 22 декабря. Трамвай № 21, поднимавшийся по Окскому съезду с Молитовского моста, внезапно отключился от электропитания и понёсся обратно по склону. По ощущениям пассажиров, его скорость в тот момент достигала около 60 км/ч.