За пропаганду терроризма задержан 18-летний житель ВКО

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению. Комитет национальной безопасности напоминает о рисках деструктивного влияния, особенно на молодежь, радикальной идеологии, распространяемой в социальных сетях.