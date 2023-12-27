За пропаганду терроризма задержан 18-летний житель ВКО

В ходе следственных действий по месту жительства изъята религиозная литература.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.
Ранее задержанный неоднократно предупреждался о недопустимости противоправных действий, могущих привести к его уголовному преследованию. Ему объявлялось официальное предостережение. Несмотря на превентивные меры, он продолжил преступную деятельность.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению. Комитет национальной безопасности напоминает о рисках деструктивного влияния, особенно на молодежь, радикальной идеологии, распространяемой в социальных сетях.
КНБ РК рекомендует воздерживаться от посещения Интернет-ресурсов с экстремистским контентом, а родителям ответственно реагировать на интерес детей к радикальным сайтам.