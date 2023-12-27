Шпажистку из Самарской области Виолетту Бида объявили в розыск

Шпажист Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта Бида — призер чемпионата мира. Супруги Бида переехали в США и живут в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны. В связи с этим от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов руководством Федерации фехтования России был освобожден Александр Глазунов.