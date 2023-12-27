Четверо парней и один нож: в Светлом вечеринка в общежитии закончилась кровопролитием

«Восстановив цепочку событий, полицейские выяснили, что в комнате находились четыре гражданина. Во время общего застолья между двумя из них завязалась словесная перепалка. Подозреваемый решил вступиться за друга, участвующего в конфликте, взял кухонный нож и набросился на его оппонента, после чего скрылся», — рассказали в УМВД.