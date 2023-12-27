Четверо парней и один нож: в Светлом вечеринка в общежитии закончилась кровопролитием

В Светлом участник вечеринки получил удар ножом в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию обратилась соседка пострадавшего по общежитию. На место прибыли силовики и сотрудники скорой помощи. 32-летнего потерпевшего госпитализировали с колото-резаной раной.
«Восстановив цепочку событий, полицейские выяснили, что в комнате находились четыре гражданина. Во время общего застолья между двумя из них завязалась словесная перепалка. Подозреваемый решил вступиться за друга, участвующего в конфликте, взял кухонный нож и набросился на его оппонента, после чего скрылся», — рассказали в УМВД.
Выяснилось, что нападавшим был ранее судимый 42-летний мужчина. Агрессора задержали.
Калининградец погиб от ножевого ранения, защищая соседа от разъярённого родственника.