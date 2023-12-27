Сочинский «закладчик» укусил прохожего, пытавшегося его задержать

В Сочи благодаря неравнодушным гражданам полицейские задержали мопедиста, делавшего закладки с наркотиками на улицах. Злоумышленник привлек внимание двух прохожих, когда из его сумки на землю высыпались свертки с запрещенным товаром. Молодые люди подошли к подозрительному мужчине и пытались его остановить. Однако тот оказал активное сопротивление и укусил одного из парней. Затем ему удалось сбежать.
О мопедисте-закладчике мужчины сообщили полицейским. Стражи порядка быстро задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний уроженец Свердловской области, проживающий в городе-курорте. У него изъяли 267 свертков с наркотиком общей массой более 217 граммов.
В отношении задержанного возбудили уголовно дело. В настоящее время он находится под стражей, сообщили в УВД по городу Сочи.