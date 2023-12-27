Сочинский «закладчик» укусил прохожего, пытавшегося его задержать

В Сочи благодаря неравнодушным гражданам полицейские задержали мопедиста, делавшего закладки с наркотиками на улицах. Злоумышленник привлек внимание двух прохожих, когда из его сумки на землю высыпались свертки с запрещенным товаром. Молодые люди подошли к подозрительному мужчине и пытались его остановить. Однако тот оказал активное сопротивление и укусил одного из парней. Затем ему удалось сбежать.