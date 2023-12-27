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Один пострадавший при атаке на порт Феодосии остается в больнице

Один человек остается в больнице после атаки ВСУ на порт Феодосии.
Медицина
Источник: Freepik

Состоянием на 27 декабря в больнице остается один пострадавший при атаке ВСУ на порт Феодосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Крыма.

Пациент находится на стационарном лечении, его состояние оценивают как средне-тяжелое.

здоровье