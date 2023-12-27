Один пострадавший при атаке на порт Феодосии остается в больнице

Состоянием на 27 декабря в больнице остается один пострадавший при атаке ВСУ на порт Феодосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Крыма.
Пациент находится на стационарном лечении, его состояние оценивают как средне-тяжелое.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Состоянием на 27 декабря в больнице остается один пострадавший при атаке ВСУ на порт Феодосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Крыма.
Пациент находится на стационарном лечении, его состояние оценивают как средне-тяжелое.