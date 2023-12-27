На трассе в Прикамье в жёстком ДТП с большегрузом погиб пассажир

Пассажир погиб в ДТП с большегрузом на трассе в Прикамье, сообщает госавтоинспекция Пермского края.
Авария произошла 27 декабря около 9.30. По дороге Берёзовка — Щетиново в направлении Берёзовки ехал грузовик «КамАЗ» с полуприцепом. За рулём находился 46-летний мужчина.
На 59 километре, по предварительной информации, водитель большегруза допустил занос полуприцепа в сторону встречной полосы. В результате грузовик столкнулся с автомобилем «Лада», за рулём которого находился мужчина 1961 года рождения.
Пассажир легковушки 1959 года рождения погиб на месте. Водителя госпитализировали. По факту аварии начали проверку. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.