Новогодний «подарок» не доехал до адресата: В аэропорту Кишинева у пассажира нашли 16 кило наркотиков на 50 миллионов леев

Около 16 килограммов наркотиков были обнаружены таможенниками в Кишиневском международном аэропорту. По оценкам экспертов, из обнаруженного количества психотропных средств в чистом виде могут быть изготовлены таблетки экстази стоимостью более 50 млн. леев, передает IPN.
Наркотики были обнаружены у 32-летнего гражданина Израиля, прибывшего в Молдовe рейсом Амстердам-Кишинев. На таможне он сказал, что ему нечего декларировать. Однако, действуя на основании анализа рисков, таможенники распорядились провести физический контроль багажа мужчины. В результате были обнаружены три запечатанные коробки с надписью «Корм для животных», но внутри них были обнаружены чистые наркотики.
Подозреваемый был задержан и на основании постановления Кишиневского суда помещен под стражу на 30 суток.
Правоохранители провели в Кишиневе обыски у потенциальных лиц, которые могут иметь отношение к этому делу. В ходе обысков были изъяты носители информации и черновые записи. Расследование по этому делу продолжается.