Новогодний «подарок» не доехал до адресата: В аэропорту Кишинева у пассажира нашли 16 кило наркотиков на 50 миллионов леев

Наркотики были обнаружены у 32-летнего гражданина Израиля, прибывшего в Молдовe рейсом Амстердам-Кишинев. На таможне он сказал, что ему нечего декларировать. Однако, действуя на основании анализа рисков, таможенники распорядились провести физический контроль багажа мужчины. В результате были обнаружены три запечатанные коробки с надписью «Корм для животных», но внутри них были обнаружены чистые наркотики.