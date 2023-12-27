В Калининграде 17-летний студент выпал из окна десятого этажа

В Калининграде подросток выпал из окна многоэтажки на улице Шахматной. Об этом «Клопс» рассказала жительница дома, где произошёл инцедент.
ЧП произошло в среду, 27 декабря. «Я вышла из дома около 10 утра и услышала, что женщина кричит. На парковке лежал подросток, казалось, признаков жизни он не подавал. Соседка мне рассказала, что видела из своего окна, как сначала полетел вниз рюкзак, а потом и он сам», — сообщила женщина.
Соседи вызвали скорую, вслед за медиками приехала полиция. По словам собеседницы «Клопс», сотрудники прошлись по квартирам и опросили жильцов.
Источник в экстренных службах сообщил «Клопс», что подростку 17 лет, он живёт в Гурьевском районе. Юноша приземлился сначала на машину, потом упал на асфальт. Медики борются за его жизнь.