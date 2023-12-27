В Калининграде 17-летний студент выпал из окна десятого этажа

ЧП произошло в среду, 27 декабря. «Я вышла из дома около 10 утра и услышала, что женщина кричит. На парковке лежал подросток, казалось, признаков жизни он не подавал. Соседка мне рассказала, что видела из своего окна, как сначала полетел вниз рюкзак, а потом и он сам», — сообщила женщина.