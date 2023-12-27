Силы ПВО РФ за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Водяного

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.