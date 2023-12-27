Российские войска взяли важный опорный пункт на Донецком направлении

В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу сообщил на встрече с Владимиром Путиным о полном освобождении Марьинки. Этот населенный пункт находится в километре от Петровского района Донецка. Взятие Марьинки под контроль позволит эффективнее защищать столицу ДНР от огня украинской армии, подчеркнул глава Минобороны.