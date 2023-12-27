Российские войска взяли важный опорный пункт на Донецком направлении

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Юг».
По словам собеседника агентства, российские бойцы вели наступление при интенсивном обстреле. Они смогли вплотную подойти к опорному пункту противника, где находились четверо украинских военных.
«Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы, смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен», — рассказал источник.
Помимо этого, удалось захватить крупный арсенал западного вооружения. Среди трофеев — десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin. Кроме того, российские войска нашли четыре шведских ручных гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения и связи, а также иностранные противогазы.
«Нечастая история — захваченный опорник и все трофеи удалось “зафиксировать”, теперь в этом районе более-менее спокойно, коль скоро появилась возможность вынести оружие», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что всех участников операции представили к ордену Мужества.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу сообщил на встрече с Владимиром Путиным о полном освобождении Марьинки. Этот населенный пункт находится в километре от Петровского района Донецка. Взятие Марьинки под контроль позволит эффективнее защищать столицу ДНР от огня украинской армии, подчеркнул глава Минобороны.