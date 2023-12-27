Петербурженка избила нунчаками двух школьников

«По версии следствия, подозреваемая 27 декабря 2023 года под предлогом попить чай и согреться пригласила двух учащихся начальных классов к себе в квартиру в одном из домов по 4-й Советской улице, после чего закрыла дверь. На почве личных неприязненных отношений она избила детей предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом, а также распылила газ, удерживая в квартире около часа», — говорится в сообщении.
В отношении 48-летней местной жительницы возбуждено дело по п.п. «д, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п.п. «д, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы). Отмечается, что ранее она состояла на учете в полиции в связи с неисполнением родительских обязанностей. Избитые школьники сейчас в больнице, им оказывается помощь. Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения, добавили в следственном управлении.
В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что ведомство контролирует ход и результаты расследования по уголовному делу.