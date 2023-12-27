СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем

Информация о произошедшем появилась днем в среду в телеграм-канале «Вести Воронеж». Как информирует канал, двухлетнего малыша избили в детском саду Новоусманского района. Воспитательница, как утверждает издание, не смогла объяснить, что случилось с мальчиком, и тут же уволилась.