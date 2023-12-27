СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту получения травм ребенком в детском саду в Воронежской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону.
Информация о произошедшем появилась днем в среду в телеграм-канале «Вести Воронеж». Как информирует канал, двухлетнего малыша избили в детском саду Новоусманского района. Воспитательница, как утверждает издание, не смогла объяснить, что случилось с мальчиком, и тут же уволилась.
«Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений малолетним в детском саду поселка Отрадное Новоусманского района. Следователями СК будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в релизе.
В частности, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудникам и руководству дошкольного учреждения, опрошены родители ребенка.