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«Тяжело болел»: скончался один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации»

Утром 26 декабря в Екатеринбурге скончался гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Ему было 50 лет. Александр стоял у истоков создания группы. У музыканта остались жена и несовершеннолетний сын. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил друг и коллега гитариста Павел Здравомыслов.
гитарист «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов
Источник: Владимир Бурдин

— Он давно и тяжело болел, лежал в больнице. Потом выписался, даже дал пару концертов. Последний был 9 декабря. Саша был одним из основателей группы вместе с Сергеем Бобунцем, Владимиром Бурдиным и Константином Уваровым, — рассказал Павел Здравомыслов.

Александр Колбасов играл в «Смысловых галлюцинациях» с 1989 по 1993 год.

— Саша был хорошим парнем. Они с Бубой (Сергей Бобунец. — Прим. ред.) жили в одном районе и были соседями. Он играл в первом составе и попал на знаменитую фотографию, которая была впервые опубликована в «Рок-хронике» еще в 1990 году и с тех пор много где публиковалась. Но Саша не был учредителем группы и автором песен, — добавил бывший директор «Смысловых галлюцинаций» Олег Гененфельд.

Семья Александра Колбасова собирает деньги на похороны гитариста. Если вы хотите помочь, реквизиты можете найти на странице Владимира Бурдина «ВКонтакте».

музыка