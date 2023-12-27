«Тяжело болел»: скончался один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации»

— Саша был хорошим парнем. Они с Бубой (Сергей Бобунец. — Прим. ред.) жили в одном районе и были соседями. Он играл в первом составе и попал на знаменитую фотографию, которая была впервые опубликована в «Рок-хронике» еще в 1990 году и с тех пор много где публиковалась. Но Саша не был учредителем группы и автором песен, — добавил бывший директор «Смысловых галлюцинаций» Олег Гененфельд.