На Кубани в лобовом ДТП двух отечественных легковушек погибли два человека

По имеющимся данным, 42-летний местный житель за рулем «Лады Гранта» ехал со стороны Тихорецка в сторону станицы Фастовецкой. Он съехал на обочину попутного направления, не справился с управлением, из-за чего выехал на встречку в месте, где это разрешено. Там он врезался в двигающуюся навстречу «Ладу Гранта» под управлением 59-летнего мужчины.