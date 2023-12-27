На Кубани в лобовом ДТП двух отечественных легковушек погибли два человека

В лобовом ДТП двух отечественных автомобилей погибли два человека, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.
Смертельное столкновение произошло в Тихорецком районе 27 декабря около 13:30.
По имеющимся данным, 42-летний местный житель за рулем «Лады Гранта» ехал со стороны Тихорецка в сторону станицы Фастовецкой. Он съехал на обочину попутного направления, не справился с управлением, из-за чего выехал на встречку в месте, где это разрешено. Там он врезался в двигающуюся навстречу «Ладу Гранта» под управлением 59-летнего мужчины.
В результате два человека погибли до прибытия медиков, двоих госпитализировали в районную больницу.
Напомним, на Кубани в столкновении седана и внедорожника с КамАЗом погиб человек. Авария произошла в Кавказском районе 26 декабря около 19 часов на 113-ом километре автодороги Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.