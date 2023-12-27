Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Welt: взятие Марьинки дает ВС РФ серьезное преимущество на фронте

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Освобождение города Марьинка дает армии России серьезное преимущество на юго-западном участке фронта, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
Военнослужащий в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов.
Источник: РИА "Новости"

«Им (российской армии. — Прим. ред.) на самом деле удалось взять Марьинку. <…> Это делает путь на западном и юго-западном участке фронта свободнее (для армии России. — Прим. ред.)», — отметил он.

Ваннер также подчеркнул, что российские военные продвигаются шаг за шагом и на остальных направлениях.

«На севере русские войска также идут вперед», — резюмировал репортер.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.