Балицкий уверен в завершении СВО весной-летом 2024 года

«Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны — в начале лета, потому как сам являюсь военным… могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский», — сказал он журналистам.