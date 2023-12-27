Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову за взяточничество

«Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — сказали в суде.
На момент вынесения приговора Белоусов был действующим депутатом, но затем Госдума прекратила его полномочия. На оглашение приговора он не явился и скрылся от следствия.
Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич тоже сбежал от следствия.