Днем ранее он сообщил, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьют по гражданским лицам на левом берегу Днепра в Херсонской области. Националистами атакованы автомобили на трассе Каховка — Каиры на левом берегу Днепра. За 25—26 декабря ВСУ взорвали на этой дороге два гражданских легковых автомобиля, в результате чего два водителя погибли, трое пассажиров были ранены.