В Сурхандарье вынесли приговоры двум бывшим хокимам районов

Вынесены приговоры в отношении бывших хокимов Денауского, Кизирикского и Шурчинского районов Сурхандарьинской области. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
В частности, бывший глава Шурчинского района Бахтиер Худойберганов признан виновным по пунктам «а, в, г» части 2 статьи 167 УК РУз (Хищение путем присвоения или растраты, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору, путем злоупотребления должностным положением), части 2 статьи 184−1 (Нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины, совершенное в особо крупном размере), по пункту «а» части 2 статьи 209 (Должностной подлог), по пунктам «а, б» части 2 статьи 229−4 (Нарушение порядка предоставления земель, совершенное повторно, повлекшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота).
Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с лишением права работать в течение 2 лет на предприятиях, учреждениях и организациях с государственным участием.
Также виновным признан бывший хоким Денауского и Кизирикского районов Рустам Пардаев по таким статьям УК РУз, как 167 (Хищение путем присвоения или растраты), 168 (Мошенничество), 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 209 (Должностной подлог).
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с лишением права занимать в течение 2,5 года должности в госорганизациях, на которые возложена должностная и материальная ответственность.
Отмечается, что в настоящее время Рустам Пардаев подал апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.