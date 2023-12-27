В Сурхандарье вынесли приговоры двум бывшим хокимам районов

В частности, бывший глава Шурчинского района Бахтиер Худойберганов признан виновным по пунктам «а, в, г» части 2 статьи 167 УК РУз (Хищение путем присвоения или растраты, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору, путем злоупотребления должностным положением), части 2 статьи 184−1 (Нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины, совершенное в особо крупном размере), по пункту «а» части 2 статьи 209 (Должностной подлог), по пунктам «а, б» части 2 статьи 229−4 (Нарушение порядка предоставления земель, совершенное повторно, повлекшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота).