В Фергане изъята пиротехника на более чем 400 млн сумов

В ходе оперативных мероприятий по противодействию незаконному ввозу и хранению пиротехнических изделий из-за рубежа сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Ферганского областного таможенного управления и УВД области выявлена большая партия пиротехники.
В частности, в автомобилях Damas и Cobalt, а также в жилых помещениях было обнаружено 588 тысяч контрабандных пиротехнических изделий 14 видов на общую сумму 264 млн сумов.
Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий еще в одном автомобиле Damas обнаружено в общей сложности 212 пиротехнических изделий 4-х видов, разложенных в 7 коробок.
Оперативное мероприятие было продолжено в доме задержанного водителя в Кувинском районе, где хранилось 17 ящиков с пиротехникой 3-х видов в общей сложности 408 тыс. штук.
Сообщается, что изъяты 408 228 пиротехнических изделий на 141 млн сумов.
По данному факту проводится доследственная проверка.