В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

«Около 16.30 на 2-м километре автодороги “подъезд к поселку Коммунар” в Гатчинском районе Ленинградской области водитель рейсового автобуса “ПАЗ” маршрута № 528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania 340 с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя… В результате ДТП водитель автобуса “ПАЗ” в тяжелом состоянии госпитализирован…12 пассажиров автобуса, также госпитализированы с различными травмами».