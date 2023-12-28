В Ленобласти 13 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

По данным полиции, авария произошла около половины пятого вечера 27 декабря на 2-м километре автодороги «Подъезд к посёлку Коммунар». 57-летний водитель автобуса потерял управление и вылетел на встречку. Там он столкнулся с грузовиком Scania, в кабине которого сидел 41-летний водитель.
В результате больше всех не повезло виновнику аварии — его в тяжёлом состоянии госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Также сообщается, что за помощью обратились 12 пассажиров автобуса, у них у всех обнаружены различные травмы.
Ранее Лайф писал, что в Свердловской области один человек погиб в ДТП с самосвалом и рейсовым автобусом маршрута Тюмень — Краснотурьинск. Внутри последнего находилось 18 человек.