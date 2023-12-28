Во Владивостоке подросток угнал у отца автомобиль и улетел в дерево

ГАИ Владивостока проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя на улице Кирова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМДВ России по Приморскому краю.
Известно, что за рулем авто марки Mazda Demio находилась 14-летняя девочка. Ехав со стороны Енисейской на Магнитогорскую, она не справился с управлением транспорта и влетела в дерево.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и медики. Травмы получила сама девочка и 16-летний пассажир. Как выяснилось позже, покореженный автомобиль принадлежит отцу мальчика, а подросток просто угнал машину, чтобы покататься с подругой.
Оба пострадавших доставлены в больницу.
«По факту ДТП возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ. Проводится проверка. По результатам расследования будет принято решение в соответствии с законодательством. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства.