Во Владивостоке подросток угнал у отца автомобиль и улетел в дерево

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и медики. Травмы получила сама девочка и 16-летний пассажир. Как выяснилось позже, покореженный автомобиль принадлежит отцу мальчика, а подросток просто угнал машину, чтобы покататься с подругой.