Гендиректора пермской компании судят за хищение сотен тысяч рублей из бюджета РФ

По версии следствия, в январе 2021 года между компанией и МКУ «Благоустройство Ленинского района» был заключен контракт на ремонт ул. Монастырская от ул. Максима Горького до Попова. Общая стоимость работ по договору составила 70 115 405 рублей, а сам контракт действовал до 21 ноября 2021 года. Кумашян сообщил сотрудникам заказчика, что его компания не нанесла дорожную разметку из-за плохой погоды, но обещал сделать это в 2022 году, предложив заказчику оплатить невыполненные работы. После этого обвиняемый предоставил документы, в которых говорилось о выполнении работ, хотя разметка не была нанесена.