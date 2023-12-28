Трагический пожар в Артеме унес жизнь приморца

Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара в Артеме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Тревожное сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы 27 декабря в 01.35. Звонивший рассказал о возгорании частного жилого дома в переулке 3-й Линейный. Незамедлительно к месту ЧП направились огнеборцы.
На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем. В ходе тушения спасатели обнаружили в доме тело мужчины 1972 года рождения без признаков жизни.
«В результате пожара дом поврежден огнём на площади около 80 кв.м. Для установления причины и всех обстоятельств пожара, на месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении было задействовано 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе ведомства.