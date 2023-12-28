Трагический пожар в Артеме унес жизнь приморца

«В результате пожара дом поврежден огнём на площади около 80 кв.м. Для установления причины и всех обстоятельств пожара, на месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении было задействовано 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе ведомства.