Хабаровчанин, убивший знакомую табуретом и кастрюлей, пойдёт под суд

В Краснофлотском районе Хабаровска предстанет перед судом местный житель, который до смерти забил знакомую руками, ногами и подручными предметами. Об этом сообщил заместитель прокурора Краснофлотского района Хабаровска Евгений Кирсанов.
Преступление произошло в ночь с 31 августа на 1 сентября этого года. 33-летний хабаровчанин пил алкоголь в квартире по улице Тихоокеанской со своими знакомыми — мужчиной и двумя женщинами. Во время застолья обвиняемый заподозрил, что собутыльники украли у него вещи. Завязался конфликт, который перерос в драку.
Фигурант пришёл в ярость и начал бить потерпевших руками и ногами, а затем табуретом, кастрюлей и офисным креслом. Параллельно он высказывал угрозы убийством. От побоев одна женщина скончалась, другая получила лёгкие травмы.
Злоумышленник обвиняется по уголовным статьям «Убийство», «Угроза убийством» и «Причинение легкого вреда здоровью». На этой неделе расследование дела завершилось. С утверждённым обвинительным заключением прокурора его направили в Краснофлотский районный суд для рассмотрения по существу.