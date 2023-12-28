Хабаровчанин, убивший знакомую табуретом и кастрюлей, пойдёт под суд

Преступление произошло в ночь с 31 августа на 1 сентября этого года. 33-летний хабаровчанин пил алкоголь в квартире по улице Тихоокеанской со своими знакомыми — мужчиной и двумя женщинами. Во время застолья обвиняемый заподозрил, что собутыльники украли у него вещи. Завязался конфликт, который перерос в драку.