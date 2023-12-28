Во Владивостоке в ДТП с двумя автобусами пострадали 7 человек

Вечером 27 декабря во Владивостоке на Океанском проспекте столкнулись два автобуса, пострадали несколько пассажиров. Городская прокуратура проводит проверку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Все произошло в 20:30 на остановке «Некрасовская». Рулевой автобуса ПАЗ Вектор Next (перевозчик ООО «Каслар») не справился с управлением и врезался в Zhong Tong (перевозчик ООО «ДВ-ТрансСити»). Семь пассажиров виновника ДТП получили травмы, не повлекшие вреда здоровью.
«Прокуратура города Владивостока организовала проверку в отношении организаций, осуществлявших перевозки пассажиров и должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, поскольку, по сообщениям очевидцев, возможной причиной несвоевременного торможения автобуса могла стать наледь», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как водители общественного транспорта из-за разборок перекрыли две полосы. В центре внимания оказался водитель маршрута № 7. По словам очевидцев, он опоздал, поэтому люди уже успели сесть в другой автобус. Но мужчина не растерялся. Перекрыл две полосы и стал требовать, чтобы люди пересели к нему.
Более того, в Лесозаводске частично продолжается забастовка одной из транспортных компаний. Ранее без общественных перевозок остались порядка 30 тысяч человек.