Во Владивостоке в ДТП с двумя автобусами пострадали 7 человек

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как водители общественного транспорта из-за разборок перекрыли две полосы. В центре внимания оказался водитель маршрута № 7. По словам очевидцев, он опоздал, поэтому люди уже успели сесть в другой автобус. Но мужчина не растерялся. Перекрыл две полосы и стал требовать, чтобы люди пересели к нему.