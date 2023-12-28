С поезда Москва — Симферополь госпитализировали детей

На прошлой неделе организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Саратовской области сообщили, что у детей был выявлен грипп А.