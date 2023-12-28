С поезда Москва — Симферополь госпитализировали детей

«Вечером 27 декабря у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом № 162 “Таврия” (Москва — Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура», — говорится в сообщении.
На станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область — ред.) в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Росптребнадзора.
«После осмотра группы (250 детей и 45 сопровождающих) было решено направить для дополнительного обследования 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу. У остальных признаков ОРВИ не обнаружено», — уточняется в сообщении.
Также в ЮВЖД сообщили, что поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям. Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам. Состав отправлен по назначению с эстафетным медицинским сопровождением.
На прошлой неделе организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Саратовской области сообщили, что у детей был выявлен грипп А.