В Ачинск доставили лжецелительницу, похитившую у пенсионерки 1,2 млн руб

В Ачинске лжецелительница похитила у пенсионерки более 1 млн рублей при снятии с неё порчи. Об этом сообщили в МВД.
83-летняя пенсионерка в ноябре обратилась в полицию с сообщением о похищении у неё 1 млн 175 тысяч рублей. Пожилая женщина познакомилась с девушкой, которая пригласила её к себе домой, чтобы отдать вещи.
Находясь дома у потерпевшей, девушка начала рассказывать, что на бабушке лежит порча, которая влияет на её здоровье. Подозреваемая сказала, что может помочь, но для этого нужно собрать все имеющиеся деньги и отдать ей, а после 40 дней не вспоминать о них. Обеспокоенная пенсионерка отдала все деньги аферистке, после чего та ушла.
Аферистку арестовали, поместили в СИЗО на два месяца. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 чт. 159 УК РФ.
Ранее сообщалось о том, что за сутки жители Красноярского края отдали огромную сумму телефонным мошенникам.