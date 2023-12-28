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В Ачинск доставили лжецелительницу, похитившую у пенсионерки 1,2 млн руб

Обманувшая пенсионерку женщина скрывалась в Алтайском крае.
лжецелительница
Источник: ГУ МВД

В Ачинске лжецелительница похитила у пенсионерки более 1 млн рублей при снятии с неё порчи. Об этом сообщили в МВД.

83-летняя пенсионерка в ноябре обратилась в полицию с сообщением о похищении у неё 1 млн 175 тысяч рублей. Пожилая женщина познакомилась с девушкой, которая пригласила её к себе домой, чтобы отдать вещи.

Находясь дома у потерпевшей, девушка начала рассказывать, что на бабушке лежит порча, которая влияет на её здоровье. Подозреваемая сказала, что может помочь, но для этого нужно собрать все имеющиеся деньги и отдать ей, а после 40 дней не вспоминать о них. Обеспокоенная пенсионерка отдала все деньги аферистке, после чего та ушла.

Мошенница успела скрыться. Задержали её в Алтайском крае, после чего вернули в Ачинск. Ею оказалась ранее судимая местная жительница 1996 г.р. Задержанная пояснила, что похитила деньги, чтобы съездить на похороны к родственнику, намереваясь вернуть похищенное. Денег у неё при себе не было.

Аферистку арестовали, поместили в СИЗО на два месяца. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 чт. 159 УК РФ.

Ранее сообщалось о том, что за сутки жители Красноярского края отдали огромную сумму телефонным мошенникам.