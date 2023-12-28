В Ачинск доставили лжецелительницу, похитившую у пенсионерки 1,2 млн руб

Находясь дома у потерпевшей, девушка начала рассказывать, что на бабушке лежит порча, которая влияет на её здоровье. Подозреваемая сказала, что может помочь, но для этого нужно собрать все имеющиеся деньги и отдать ей, а после 40 дней не вспоминать о них. Обеспокоенная пенсионерка отдала все деньги аферистке, после чего та ушла.