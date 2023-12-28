В Новосибирске в квартире жилого дома загорелась ёлка

— За 18 минут пожарные ликвидировали открытое горение и провели эвакуацию жителей. По предварительной информации, на 7 этаже в квартире горела ёлка на площади 1 квадратный метр и домашние вещи на площади 4 квадратных метра, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.