В Новосибирске в квартире жилого дома загорелась ёлка

Возгорание произошло в 9-этажном доме на улице Народной. Пожарные реагировали на сообщение о возгорании в 20:22 часов, они прибыли на место вызова в течение 7 минут.
— За 18 минут пожарные ликвидировали открытое горение и провели эвакуацию жителей. По предварительной информации, на 7 этаже в квартире горела ёлка на площади 1 квадратный метр и домашние вещи на площади 4 квадратных метра, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Женщина, проживающая в квартире, покинула дом до приезда сотрудников МЧС. Соседей эвакуировали пожарные. В результате инцидента, по данным ведомства, никто не пострадал.
Ранее «Прецедент» сообщал, что жители Новосибирска остались без новогоднего фейерверка в центре.