В Братске осудили троих мужчин за поджог автомобиля, водитель которого едва не наехал на одного из них

Инцидент произошёл 1 марта этого года и попал на видео камеры наблюдения. На кадрах видно, как к машине подходят два человека. Один выбивает боковое переднее стекло, второй бросает в салон какой-то предмет. Как выяснилось позже, это была бутылка с легко воспламеняющейся жидкостью. Затем на видео появляется третий злоумышленник и поджигает салон автомобиля, закидывая в него горящий предмет. В результате автомобиль выгорел изнутри. Потерпевшему был причинён ущерб в размере более 1 миллиона рублей.
Из показаний одного из троих осуждённых следовало, что в тот день он шёл по улице Советской, и когда переходил подъездную дорогу, ведущую во двор домов, на него не наехал указанный выше автомобиль. Позже он увидел на парковке тот самый автомобиль и решил проучить водителя, повредив его имущество, — рассказали в Братском горсуде.
Вскоре троих поджигателей задержали. Их судили по статье «Умышленное уничтожение имущества путём поджога» (ч.2 ст. 167 УК РФ). Один из обвиняемых на момент совершения преступления отбывал наказание по приговору одного из судов в Новосибирской области. Присоединив к нему новое наказание, мужчину условно лишили свободы сроком на 2,5 года. Помимо этого суд лишил его водительских прав на 11 месяцев и 12 дней. Двое его подельников также получили «условку» сроком на 2 года. По решению суда все трое должны возместить ущерб владельцу сгоревшего автомобиля, выплатив ему совокупно примерно 1,2 миллиона рублей.