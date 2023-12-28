В Братске осудили троих мужчин за поджог автомобиля, водитель которого едва не наехал на одного из них

Инцидент произошёл 1 марта этого года и попал на видео камеры наблюдения. На кадрах видно, как к машине подходят два человека. Один выбивает боковое переднее стекло, второй бросает в салон какой-то предмет. Как выяснилось позже, это была бутылка с легко воспламеняющейся жидкостью. Затем на видео появляется третий злоумышленник и поджигает салон автомобиля, закидывая в него горящий предмет. В результате автомобиль выгорел изнутри. Потерпевшему был причинён ущерб в размере более 1 миллиона рублей.