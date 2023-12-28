Верховный суд отменил приговор экс-депутату Госдумы из Челябинска Белоусову

Напомним, а августе 2022 года суд в Москве приговорил Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. По версии следствия, он вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку на сумму более 3,2 млрд рублей за общее покровительство при распределении госзаказов. На оглашение приговора в суд Белоусов не пришел и был объявлен в розыск, а в ноябре 2023 года его из-за неявки на заседания лишили мандата депутата Госдумы.