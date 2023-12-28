Хабаровская пенсионерка отдала мошенникам 620 тысяч рублей, взятых в кредит

В полицию обратилась 61-летняя пенсионерка, проживающая в Индустриальном районе Хабаровска. Она рассказала, что ей через вотсап позвонил неизвестный со странного номера, как позже выяснилось, он зарегистрирован в Великобритании. Звонивший представился сотрудником банка, и сказал, что от имени пенсионерки неизвестные пытаются оформить кредит, и чтобы предотвратить операцию, необходимо срочно ехать в банк и оформить кредит самой, а деньги перевести на якобы безопасный счет. Что пенсионерка и сделала: взяла в кредит 620 тысяч рублей и перевела на указанный счет. После этого мошенники прервали с ней связь.