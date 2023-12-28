В Иркутске вынесли приговор за хищение 1,5 млрд рублей при строительстве ж/д объектов

Установлено, что генеральный директор подрядной организации подписал и представил в структурное подразделение РЖД, отвечающее за приемку выполненных работ, документы первичного бухгалтерского учета, которые содержали заведомо ложные и завышенные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. При этом начальник структурного подразделения РЖД располагал достоверными сведениями о фактических объемах выполненных работ. Состоя в преступном сговоре, он дал указание своим подчиненным принять указанные документы и подтвердить их выполнение, а также сам своей подписью удостоверил их.