В Иркутске вынесли приговор за хищение 1,5 млрд рублей при строительстве ж/д объектов

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении бывшего директора подрядной строительной организации и должностных лиц РЖД по делу о хищении при строительстве объектов ВСЖД. Ущерб составил 1,5 млрд рублей. Злоумышленники получили как реальные, так и условные сроки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.
Установлено, что генеральный директор подрядной организации подписал и представил в структурное подразделение РЖД, отвечающее за приемку выполненных работ, документы первичного бухгалтерского учета, которые содержали заведомо ложные и завышенные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. При этом начальник структурного подразделения РЖД располагал достоверными сведениями о фактических объемах выполненных работ. Состоя в преступном сговоре, он дал указание своим подчиненным принять указанные документы и подтвердить их выполнение, а также сам своей подписью удостоверил их.
Кроме того, ранее начальник структурного подразделения РЖД получил взятку в 6 млн рублей от представителя иной подрядной организации за согласование дополнительных работ на объекте строительства ВСЖД.
Начальник структурного подразделения РЖД был осужден за мошенничество в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, а также за взятку и служебный подлог. Его приговорили к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 30,5 млн рублей.
Заместителя начальника структурного подразделения РЖД признали виновным в превышении полномочий, а также в служебном подлоге. Ему дали 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Начальника производственно-технического отдела подразделения РЖД и его заместителя признали виновными в служебном подлоге и оштрафовали на 500 тысяч рублей.