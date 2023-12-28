Авиарейс из Ташкента в Нью-Йорк задержали более чем на 6 часов

28 декабря рейс HY101/102 Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент будет выполнен с задержкой на 6 часов 20 минут.
Рейс HY101:
- вылет из Ташкента в 13:00;
- прибытие в Нью-Йорк в 16:10.
Рейс HY102:
- вылет из Нью-Йорка в 17:45;
- прибытие в Ташкент в 15:45 29 декабря.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, это связано с проведением технических работ и неготовности воздушного судна к полету в запланированное время.
Специалистами технической службы авиакомпании ведутся все необходимые работы по подготовке воздушного судна к планируемому рейсу.