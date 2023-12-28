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Авиарейс из Ташкента в Нью-Йорк задержали более чем на 6 часов

Пассажиров, вылетающих в США сегодня, 28 декабря, предупредили о задержке рейса по техническим причинам.
Источник: Uznews

28 декабря рейс HY101/102 Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент будет выполнен с задержкой на 6 часов 20 минут.

Рейс HY101:

  • вылет из Ташкента в 13:00;
  • прибытие в Нью-Йорк в 16:10.

Рейс HY102:

  • вылет из Нью-Йорка в 17:45;
  • прибытие в Ташкент в 15:45 29 декабря.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, это связано с проведением технических работ и неготовности воздушного судна к полету в запланированное время.

Специалистами технической службы авиакомпании ведутся все необходимые работы по подготовке воздушного судна к планируемому рейсу.