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Легковушка разбита вдребезги: два человека погибли в столкновении трех автомобилей в Самарской области

Двое погибли и двое пострадали в ДТП с тремя машинами в Самарской области.

В среду, 27 декабря, ночью в Большеглушицком районе Самарской области произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух человек. Около 23:28 на 98 км автодороги «Самара-Большая Черниговка — р. Казахстан» столкнулись три транспортных средства.

— По предварительным данным, автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу, где врезался в Hyundai Solaris и Toyota Camry. На месте происшествия погиб 33-летний водитель Hyundai и 35-летний пассажир Toyota, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Помимо этого, пострадали два пассажира японской иномарки, их доставили в медицинское учреждение. На месте ДТП работали полицейские, которые оградили место аварии и обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия также работало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.