Легковушка разбита вдребезги: два человека погибли в столкновении трех автомобилей в Самарской области

В среду, 27 декабря, ночью в Большеглушицком районе Самарской области произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух человек. Около 23:28 на 98 км автодороги «Самара-Большая Черниговка — р. Казахстан» столкнулись три транспортных средства.
Помимо этого, пострадали два пассажира японской иномарки, их доставили в медицинское учреждение. На месте ДТП работали полицейские, которые оградили место аварии и обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия также работало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.