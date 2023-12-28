Легковушка разбита вдребезги: два человека погибли в столкновении трех автомобилей в Самарской области

— По предварительным данным, автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу, где врезался в Hyundai Solaris и Toyota Camry. На месте происшествия погиб 33-летний водитель Hyundai и 35-летний пассажир Toyota, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.