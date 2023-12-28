В Приморье будут судить мать, изрезавшую 2-летнего сына осколком бутылки

Уроженку Хабаровска обвиняют по статьям об истязании малолетнего и об ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следствие установило, что 27-летняя мать с июня 2022 года по август 2023 года систематически избивала маленького сына. В августе она, будучи пьяной, не менее 20 раз ударила ребёнка по рукам и телу горлышком стеклянной бутылки.