В Приморье будут судить мать, изрезавшую 2-летнего сына осколком бутылки

Шкотовский районный суд Приморья рассмотрит уголовное дело в отношении матери, которая в августе 2023 года в Большом Камне изрезала горлышком стеклянной бутылки двухлетнего сына, сообщили на сайте краевой прокуратуры.
Уроженку Хабаровска обвиняют по статьям об истязании малолетнего и об ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следствие установило, что 27-летняя мать с июня 2022 года по август 2023 года систематически избивала маленького сына. В августе она, будучи пьяной, не менее 20 раз ударила ребёнка по рукам и телу горлышком стеклянной бутылки.
Мальчика сразу же изъяли из семьи, по суду мать лишили родительских прав. До суда по основному делу она находится под стражей. Межрайонный прокурор подал иск о взыскании с женщины компенсации вреда ребёнку.
Ранее выяснилось, что женщина не только истязала ребёнка, но и похвасталась результом подруге — отправила ей видео с изрезанным сыном. В СУ СКР по Приморью рассказали, что мать набросилась на мальчика после ссоры с сожителем.