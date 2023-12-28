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В Сурхандарье произошла крупная авария на газопроводе: без газа осталась большая часть жителей региона

Из-за аварии на магистральном газопроводе в Сурхандарье от природного газа отключены 8 районов и областной центр.
В Сурхандарье произошла крупная авария на газопроводе: без газа осталась большая часть жителей региона
Источник: utg.uz

Сегодня, 28 декабря, произошла авария на магистральном газопроводе Д-700 мм «Музработ — Душанбе», а именно на участке 101−190 км, проходящем по территории махалли «Полвонтош» Бандиханского района. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.

В связи с этим с 06:30 приостановлена подача природного газа потребителям в следующих городах и районах области:

  • город Термез;
  • Бандиханский район;
  • Кизирикский район;
  • Музрабадский район;
  • Термезский район;
  • Джаркурганский район;
  • Кумкурганский район;
  • Ангорский район;
  • Шерабадский район.

Отмечается, что подача природного газа в дома граждан будет восстановлена после завершения ремонтных работ.