В Сурхандарье произошла крупная авария на газопроводе: без газа осталась большая часть жителей региона

Сегодня, 28 декабря, произошла авария на магистральном газопроводе Д-700 мм «Музработ — Душанбе», а именно на участке 101−190 км, проходящем по территории махалли «Полвонтош» Бандиханского района. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
В связи с этим с 06:30 приостановлена подача природного газа потребителям в следующих городах и районах области:
- город Термез;
- Бандиханский район;
- Кизирикский район;
- Музрабадский район;
- Термезский район;
- Джаркурганский район;
- Кумкурганский район;
- Ангорский район;
- Шерабадский район.
Отмечается, что подача природного газа в дома граждан будет восстановлена после завершения ремонтных работ.