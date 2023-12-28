В Сурхандарье произошла крупная авария на газопроводе: без газа осталась большая часть жителей региона

Сегодня, 28 декабря, произошла авария на магистральном газопроводе Д-700 мм «Музработ — Душанбе», а именно на участке 101−190 км, проходящем по территории махалли «Полвонтош» Бандиханского района. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.