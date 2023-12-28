В Самарской области найден фантомный молочный завод

В декабре 2023 года сотрудники Россельхознадзора во время мониторинга компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» обратили внимание на новую производственную площадку в Самарской области, которая за неделю получила из двух крестьянско-фермерских хозяйств на переработку более 430 тысяч литров молока и произвела из различных видов сырья 21 тонну сыров и сливочного масла. При этом сведения о животных, от которых получено молоко, не были указаны.
Это означает, что для производства продуктов используется сырье, ветеринарно-санитарная безопасность которого не подтверждена. При проверке инспектором Управления адреса, по которому зарегистрирован производитель — ООО «Сервис плюс», выяснилось, что в Приволжском районе, в селе Приволжье, на улице Мира, 1, находится жилой дом.
— Таким образом, вместо фактического производства юридическое лицо занималось незаконным вводом в оборот молочной продукции неизвестного происхождения, — пришли к выводу специалисты Россельхознадзора.
Нелегальная деятельность производственной площадки ООО «Сервис плюс» и индивидуальных предпринимателей, через которых оформлялось поступление подозрительного сырья, пресечена. Они переведены в статус «фантомных».
Информация о выявленных нарушениях направлена в правоохранительные органы, налоговую службу, Роспотребнадзор, сообщили 27 декабря 2023 года в Управлении Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.