В Самарской области найден фантомный молочный завод

В декабре 2023 года сотрудники Россельхознадзора во время мониторинга компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» обратили внимание на новую производственную площадку в Самарской области, которая за неделю получила из двух крестьянско-фермерских хозяйств на переработку более 430 тысяч литров молока и произвела из различных видов сырья 21 тонну сыров и сливочного масла. При этом сведения о животных, от которых получено молоко, не были указаны.